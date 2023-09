Le Commandant en chef de l’AFRICOM en visite en Tunisie

Le général du Corps des Marines américain Michael Langley, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), s’est rendu en Tunisie, le 19 septembre, pour renforcer la coopération entre les États-Unis et la Tunisie.

Le général du Corps des Marines américain Michael Langley, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), s’est rendu en Tunisie, le 19 septembre, pour renforcer la coopération entre les États-Unis et la Tunisie. Au cours de sa visite, Langley a rencontré le ministre de la Défense nationale Imed Memmich et les chefs des services militaires tunisiens pour discuter d’une série de questions de sécurité régionale intéressant les deux pays. Il a également rencontré l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood, ainsi que des militaires américains, qu’il a remerciés pour leurs services.

Les partenariats militaires américano-tunisiens se sont considérablement développés au cours de la dernière décennie, à mesure que la Tunisie est devenue un fournisseur régional d’expertise en matière de sécurité, notamment grâce à son soutien aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, souligne un communiqué de l’Africom. La récente 35e Commission militaire mixte américano-tunisienne et notre coopération dans le cadre des exercices militaires Phoenix Express et African Lion réaffirment notre partenariat de défense de longue date. « Les États-Unis accordent une grande importance à leurs relations diplomatiques avec le gouvernement tunisien, reconnaissant la Tunisie comme une force centrale dans le progrès de la sécurité régionale, avec un accent particulier sur les efforts maritimes et de maintien de la paix », a déclaré le général Langley.

Il a ajouté : « La sécurité, la stabilité et la prospérité économique en Afrique du Nord sont des intérêts partagés par les États-Unis, le gouvernement tunisien et les partenaires internationaux. Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble pour atteindre ces objectifs.

Commentant ses engagements avec le ministre Memmich et d’autres, Langley a déclaré : « J’ai apprécié l’opportunité de rencontrer le ministre de la Défense et de hauts responsables de la défense pour examiner notre coopération et discuter des moyens de l’adapter aux défis actuels et futurs.

Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique est l’un des sept commandements de combat géographiques du Département américain de la Défense. Le commandement est responsable de toutes les opérations militaires américaines, des exercices, de la coopération en matière de sécurité et mène des réponses aux crises sur le continent africain afin de faire progresser les intérêts américains et de promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité régionales.