Le commissaire européen aux affaires économiques lundi en Tunisie

Le commissaire européen chargé des affaires économiques Paolo Gentiloni se rendra en Tunisie lundi prochain pour discuter des réformes et d’une éventuelle assistance financière avec les autorités du pays.

La visite de Paolo Gentiloni intervient quelques jours seulement après la visite d’une autre délégation européenne dans le pays.

Gert Jan Koopman, directeur général de la politique de voisinage et des négociations d’élargissement, et Johannes Luchner, directeur général adjoint des affaires intérieures de l’UE, étaient à Tunis mardi « pour discuter et évaluer » les relations de l’Union avec la Tunisie.

Gentiloni devrait rencontrer le président de la République, Kais Saied, la cheffe du Gouvernement, e Najla Bouden, ainsi que les ministres des Affaires étrangères, de l’Economie et des Finances.

Le haut fonctionnaire européen rencontrera également le gouverneur de la banque centrale tunisienne, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile tunisiens, a déclaré le service de presse de la Commission européenne aux journalistes, ajoutant que le commissaire européen discutera avec les responsables tunisiens des réformes socio-économiques envisagées par le gouvernement dans le contexte d’une situation économique difficile.

Gentiloni discutera également avec le gouvernement tunisien « d’une nouvelle opération potentielle d’assistance macrofinancière », que la Commission européenne a déclaré pouvoir envisager si « des conditions préalables spécifiques sont remplies ».