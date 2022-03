Le commissaire européen pour le voisinage demain  à Tunis pour rencontrer Saied et  des ministres

Le commissaire chargé de la politique de voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, sera à Tunis le mardi 29 mars pour rencontrer le président tunisien, Kais Saied, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Intérieur, des Finances, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie . Il effectuera, en outre une visite à la Garde nationale maritime.

Selon un communiqué de l’UE, cette visite réaffirme son soutien à la Tunisie et à sa population à un moment où la situation socio-économique du pays est encore plus affectée par la guerre russe contre l’Ukraine, notamment en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires. Dans ce contexte de volatilité accrue, le Commissaire Várhelyi a récemment annoncé un paquet de soutien de 200 millions d’euros pour la région du voisinage sud afin d’aider à atténuer les effets des crises alimentaires émergentes potentielles.

Les discussions porteront également sur les possibilités d’accélérer les transitions verte et numérique, d’améliorer la connectivité et de créer de meilleures conditions d’investissement dans le cadre du plan économique et d’investissement, précise la même source. Elle rappelle que l’UE et la Tunisie coopèrent déjà dans un large éventail de domaines politiques, notamment dans le cadre de programmes européens tels que l’Europe créative, Erasmus+ et Horizon Europe. L’UE est également prête à renforcer sa coopération avec la Tunisie sur une approche globale de la migration et de la mobilité.