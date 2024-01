Le commissaire général de l’UNRWA choqué par la suspension du financement de l’agence

Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a critiqué la décision des Etats-Unis, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne et d’autres pays d’interrompre le financement de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens. Il a déclaré que l’arrêt du financement était « choquant » et a averti qu’il menaçait la poursuite des activités humanitaires dans la région, en particulier à Gaza. Il a appelé les pays à reconsidérer leur décision.

Les pays qui ont cessé de financer l’UNRWA l’ont fait à la suite d’une enquête lancée par l’agence, qui soupçonnait certains de ses employés d’avoir participé à l’attaque du 7 octobre. Dans une déclaration publiée précédemment, l’UNRWA a précisé qu’elle avait mis fin aux contrats de ces employés.

« Il est choquant de voir une suspension des fonds de l’agence en réaction à des allégations contre un petit groupe d’employés, surtout si l’on considère l’action immédiate que l’UNRWA a prise en mettant fin à leurs contrats et en demandant une enquête indépendante transparente », a déclaré Lazzarini.

Il a souligné que le licenciement des employés faisait suite aux informations fournies par Israël sur leur implication dans l’attaque terroriste. Lazzarini n’a pas révélé le nombre exact d’employés impliqués ni la manière dont ils l’ont été, mais il a ajouté que « tout employé de l’UNRWA impliqué dans des actes de terrorisme sera tenu pour responsable, y compris par le biais de poursuites pénales ». Le département d’État américain a par la suite indiqué que 12 employés avaient participé à l’opération.

