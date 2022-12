Le communiqué cinglant du Sénat US après une rencontre avec Saied!

Les sénateurs américains Jim Risch (Républicain de l’Idaho) et Bob Menendez (Démocrate du New Jersey, membre principal et président de la commission sénatoriale des affaires étrangères du Sénat, ont publié, ce vendredi, une déclaration conjointe suite à leur rencontre au Capitole avec le président de la République, Kais Saied.

En voici le texte :

« Cette semaine, nous avons rencontré le Président Saied pour discuter des relations entre les Etats-Unis et la Tunisie, et des efforts des Etats-Unis pour soutenir le peuple tunisien qui cherche à réaliser ses aspirations à la prospérité, à la démocratie et à la sécurité. Nous avons parlé franchement, en tant qu’amis, de la voie actuelle de la Tunisie avant les élections du 17 décembre. Nous avons réitéré au Président Saied nos préoccupations concernant l’érosion des institutions de gouvernance de la Tunisie, en particulier la vaste expansion du pouvoir présidentiel aux dépens du parlement et du système judiciaire. Nous avons souligné que notre relation bilatérale avec la Tunisie doit être ancrée dans des valeurs communes, notamment la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit.

« L’aide des États-Unis est subordonnée à des critères de réforme démocratique sans ambiguïté. Ce n’est pas parce que ces élections marquent la fin de la feuille de route politique du président Saied qu’elles marquent la fin du soutien américain aux aspirations tunisiennes à un gouvernement inclusif et responsable qui reflète les valeurs démocratiques. »