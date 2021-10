Le Conférence ministérielle de la Francophonie valide le report, d’un an, du Sommet de la Francophonie

La Conférence ministérielle de la Francophonie, réunie, ce jeudi, en visioconférence, a validé le report du 18e Sommet de la Francophonie. Il devait se tenir, les 19 et 20 novembre 2022, sur l’île de Djerba.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, le sommet sera précédé, le 18 novembre 2022 , de la réunion de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

D’après le département des Affaires étrangères, la réunion extraordinaire de ce jeudi, à laquelle ont participé Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, ainsi que plusieurs ministres et représentants des États membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, était consacrée à l’adoption de la recommandation du Conseil permanent de la Francophonie relatif au report du 18e Sommet de la Francophonie.

Lors de sa participation à cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi a souligné qu’en dépit d’une conjoncture économique difficile et exceptionnelle, la Tunisie a mobilisé des ressources humaines et des moyens logistiques importants, afin d’assurer la bonne organisation du Sommet qui coïncide avec l’anniversaire du cinquantenaire de la Francophonie.

Le Sommet de la Francophonie, prévu cet automne en Tunisie, sera reporté une nouvelle fois, d’un an, ont souligné les membres du Conseil permanent de la Francophonie (CPF).

« Ils sont arrivés à un consensus sur la nécessité de reporter, d’un an, le 18e Sommet de la Francophonie, afin de permettre à la Tunisie d’organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales », indique la déclaration de l’OIF, précisant que la question a été débattue par les membres « ouvertement et dans un souci de cohésion et de solidarité ».

Prévu à l’origine à Tunis en 2020, le Sommet a été reporté une première fois en raison de la pandémie, puis déplacé hors de la capitale. Il devait se tenir, en novembre 2022 sur l’île de Djerba.