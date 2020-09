Le conflit Arménie-Azerbaïdjan se propage hors du Haut-Karabakh

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont mutuellement accusés mardi d’avoir ouvert le feu sur des positions éloignées de l’enclave du Haut-Karabakh où les combats se poursuivent pour une troisième journée consécutive, faisant des victimes civiles de plus en plus nombreuses.

Depuis dimanche, les affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts dans cette région séparatiste d’Azerbaïdjan mais le conflit a essaimé aux frontières qui séparent les deux pays.

Selon les autorités arméniennes, un tir d’artillerie ennemie et une attaque de drone ont tué un civil à Vardenis, une localité en Arménie située à une vingtaine de kilomètre de la frontière.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a quant à lui affirmé que l’armée arménienne avait bombardé la région du Dacheskan depuis Vardenis, une déclaration réfutée par Erevan.

Cité par l’agence de presse Interfax, le président Ilham Aliev a estimé à dix le nombre de civils azerbaïdjanais tués depuis dimanche.