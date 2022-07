Le Congrès américain  demande à Biden d’empêcher « l’effondrement démocratique total  » en Tunisie

Un groupe de parlementaires de la Chambre des représentants a exhorté l’administration Biden à utiliser « toute la gamme d’outils à sa disposition » pour faire pression sur le président tunisien afin qu’il mette fin à ses actions autocratiques avant le vote sur le nouveau projet de constitution, lundi.

Dans une lettre bipartisane de House Democracy Partnership adressée vendredi au secrétaire d’État Antony Blinken, les membres du Congrès ont déclaré qu’alors que le président tunisien Kais Saied a lancé une « série de décrets autoritaires de grande envergure » au cours de l’année écoulée, une pression diplomatique accrue de la part des États-Unis pourrait contribuer à ramener le pays sur la voie de la démocratie.

« À l’approche de l’anniversaire des décrets présidentiels et des actions qui ont commencé à démanteler la démocratie en Tunisie, nous demandons instamment qu’une attention et une action renouvelées soient consacrées à la situation critique de la seule véritable démocratie parlementaire issue du printemps arabe », souligne la lettre, consultée par Middle East Eye.

« Nous pensons que la situation est encore relativement traitable en termes de pressions diplomatiques, économiques et politiques, et nous vous invitons à utiliser toute la gamme d’outils à votre disposition ».

Dans leur lettre, les législateurs demandent à l’administration Biden de changer de position et de ne plus « encourager l’inclusion de la société civile, des partis politiques et des syndicats, à laquelle Saied continue de donner une façade d’inclusion, mais de discuter ouvertement et de mettre en lumière les tactiques autocratiques et les actions d’exclusion du gouvernement tunisien ».

Ils ont également demandé au gouvernement de veiller à ce que toute aide étrangère américaine à ce pays soutienne les entités pro-démocratiques sur place.

Les membres du Congrès ont déclaré que, bien que la situation en Tunisie soit désastreuse, la pression américaine pourrait contribuer à ramener le pays sur la voie de la démocratie.

« Nous sommes fermement convaincus que le moment est opportun pour éviter un effondrement démocratique total si la situation reçoit le poids diplomatique qu’elle mérite », affirme la missive.

« Nous demandons donc instamment à l’administration de peser de tout son poids diplomatique pour empêcher toute nouvelle action autocratique du président Saied, par le biais de la coopération et du partenariat avec l’UE, la société civile tunisienne et les organisations de jeunesse. »