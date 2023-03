Le Congrès US s’alarme de la répression des opposants de Saïed

Le membre de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des Etats-Unis , le député démocrate de New-York Gregory W. Meeks , et Gerry Connolly, lui aussi démocrate , représentant la Virginie , ont pris la tête de 18 de leurs pairs au Congrès pour adresser, le 28 mars , une lettre au secrétaire d’État Antony Blinken, dans laquelle ils expriment leur « inquiétude face à l’intensification de la répression exercée par le président tunisien Kais Saied à l’encontre de ceux qu’il considère comme ses opposants politiques et à ses récentes déclarations incitant à la violence à caractère raciste à l’encontre des Africains subsahariens ».

Cette lettre fait suite à des arrestations pour motifs politiques qui ont visé des militants, d’anciens ministres et membres du parlement, des personnalités de partis politiques, des juges, des avocats, des hommes d’affaires et des membres des médias, ce qui constitue le dernier effort en date de Kais Saied pour consolider son pouvoir. Au cours des deux dernières années, il a dissous le parlement, annulé la constitution existante et démantelé le système judiciaire indépendant.

« Nous sommes particulièrement alarmés par les informations crédibles selon lesquelles les autorités tunisiennes ont inculpé des individus de ‘conspiration contre la sécurité de l’État’ et de ‘complot visant à renverser le gouvernement’ en vertu de la loi antiterroriste pour avoir rencontré des diplomates américains, ont procédé à des arrestations en violation des procédures régulières, ont refusé aux personnes détenues de communiquer avec leurs familles pendant 48 heures, et ont fait un usage excessif de la force lors d’une arrestation qui a causé des blessures graves à au moins un détenu. D’autres voix dissidentes continuent d’être arrêtées ou convoquées pour être interrogées presque quotidiennement », écrivent les députés.

« Stimulés par la rhétorique de Saied, des migrants avec ou sans papiers ont été arrêtés arbitrairement par les services de sécurité, des fonctionnaires ont saisi des jeunes dans des crèches, des individus ont été expulsés de leurs maisons et des quartiers entiers ont été perquisitionnés », poursuivent les membres. « Des ONG et des journalistes basés en Tunisie ont également fait état d’une augmentation des agressions à caractère raciste commises par des citoyens ordinaires à l’encontre d’Africains subsahariens.

Outre Meeks et Connolly, la lettre a été signée par les représentants Phillips, Castro, Payne, Titus, Jacobs, Moore, Cherfilus-McCormick, Cicilline, Keating, Lee, McGovern, Allred, Beyer, Tlaib, Strickland, Crow, Green et Schneider.