Le conseil de la Choura délibère sur la formation du nouveau gouvernement

La formation du nouveau gouvernement figure parmi les principaux points inscrits à l’ordre du jour de la réunion du conseil de la Choura du mouvement Ennahdha qui se tient, actuellement, au siège du parti à Montplaisir à Tunis, a appris l’agence TAP auprès de Abdellatif Mekki, dirigeant du parti

“Un rapport détaillé sur les concertations menées par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli a été présenté aux membres du conseil”, a-t-il indiqué, ajoutant que le conseil de la Choura discutera, également, du programme d’action du gouvernement.

Mekki n’a pas précisé si le conseil examinerait les noms des candidats d’Ennahdha aux postes ministériels ainsi que le dossier du budget de l’Etat.

A noter que des sources du conseil de la Choura avaient déclaré aux médias auparavant que le mouvement Ennahdha proposera aujourd’hui trois candidats pour chaque département ministériel en réponse à la demande de Habib Jemli afin qu’il ait la possibilité de choisir les personnes les plus appropriées pour leur confier des portefeuilles ministériels.

A noter que Habib Jemli a été chargé, depuis plus de deux semaines, de former le nouveau gouvernement et avait entamé, à cette fin, des concertations avec différentes parties politiques, sociales et civiles.