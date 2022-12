Le conseil de la Concurrence refuse la demande du ministère du commerce, de geler les prix des aliments pour animaux

Le 11 mai 2022, la ministre du commerce et de la promotion des exportations avait introduit une plainte auprès du Conseil de la Concurrence, contre 8 producteurs tunisiens d’aliments pour animaux. Elles les accusait d’entente anti-concurrentielle ayant abouti à une augmentation orchestrée des prix des aliments de bétail, « portant ainsi atteinte au pouvoir d’achat du consommateur, et mettant en danger la pérennité du système de production et aux équilibres du marché » en Tunisie.

La ministre, et les services de contrôle de son ministère arguaient que les hausses de prix des producteurs n’obéissaient pas à la règle de l’offre et de la demande, mais à une entente entre un groupe de professionnels dominant à 80 % le marché d’alimentation animale. Ils demandaient que le conseil de la concurrence oblige ces producteurs à annuler ces augmentations et d’arrêter leur recours à ces pratiques. Défendus par un ancien président du conseil de la concurrence, les producteurs d’alimentation animal ont cependant eu raison de la plainte du ministère, puisque que le Conseil a estimé que la demande de gel des prix, demandée par le ministère, « n’a aucun fondement juridique, et doit être refusée ». Et c’est ce qui fut fait depuis juin 2022 !