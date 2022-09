Le Conseil de l’Europe soutient 2 formations sur la lutte contre le blanchiment d’argent

Le Conseil de l’Europe a soutenu deux sessions de formation de formateurs (ToT) sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) du 27 au 30 septembre 2022.

Organisées en coopération avec la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), elles ont réuni des représentants de l’Association Tunisienne des Investissements en Capital (ATIC) et de la Commission des Marchés Financiers (CMF).

Les intermédiaires en bourse, les fonds d’investissement et de semences, les fonds communs de placement à risque et les sociétés d’investissement en capital à risque ainsi que leurs superviseurs ont été initiés aux concepts essentiels de la LAB et de la CTF ainsi qu’aux normes et exigences internationales. Des sessions spécifiques ont été consacrées aux exigences des groupes respectifs en matière de LBC/FTF, y compris les conséquences du non-respect des obligations en matière de LBC/FTF.

En outre, les participants ont pu échanger sur leur rôle dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’atelier a été organisé dans le cadre du Projet d’Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie (PAII-T), cofinancé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe et mis en œuvre par ce dernier.