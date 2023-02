Le Conseil de sécurité de l’ONU dénonce  les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens

Le Conseil de sécurité de l’ONU a dénoncé et pour la première fois depuis six ans, les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens.

« La poursuite des activités de colonisation d’Israël met en péril la viabilité de la solution à deux Etats », estime le Conseil dans cette déclaration de la présidence, approuvée par consensus par ses 15 membres mais qui n’a pas la portée contraignante de la résolution envisagée la semaine dernière qui mécontentait les Américains.

Le Conseil « s’oppose fermement à toutes les mesures unilatérales entravant la paix, y compris, entre autres, la construction et l’expansion de colonies israéliennes, la confiscation des terres de Palestiniens, et la ‘légalisation’ de colonies, la démolition de logements palestiniens et le déplacement de civils palestiniens ».

Et il « exprime sa profonde inquiétude et sa consternation » concernant l’annonce israélienne du 12 février concernant la légalisation de neuf colonies et la construction de nouveaux logements dans les colonies existantes.

Après l’annonce sur les neuf colonies, les Emirats arabes unis avaient préparé la semaine dernière un projet de résolution du Conseil de sécurité.

Il visait notamment à ce que le Conseil « condamne toutes les tentatives d’annexion, y compris les décisions et mesures d’Israël concernant les colonies » et appelait « à leur retrait immédiat ». Un terme de « condamnation » qui n’est pas dans la déclaration publiée lundi.

L’initiative avait provoqué le mécontentement des Etats-Unis qui ont le droit de veto au Conseil. Le département d’Etat avait dénoncé une résolution « peu utile au regard du soutien nécessaire aux négociations sur la solution des deux Etats », tout en dénonçant l’annonce israélienne sur les neuf colonies.

Le projet de résolution a été retiré après des discussions notamment entre Palestiniens et Américains, a indiqué une source diplomatique.