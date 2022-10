Les Chambres mixtes appellent à revoir les mesures de restriction des importations

Le Conseil des Chambres Mixtes (CCM) a appelé le ministère du Commerce et du Développement des Exportations à revoir les mesures de restrictions des importations de biens de consommation.

Il a ajouté, dans un communiqué publié, jeudi, que l’entrée en vigueur, de ces mesures le 17 octobre 2022, « annoncées par le ministère du commerce sans concertation préalable avec les parties directement concernées, vont impacter négativement l’activité de plusieurs opérateurs économiques organisés et risquent de faire prospérer l’économie informelle d’où les craintes manifestées récemment » par les membres du CCM.

Dans ce communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue mercredi 19 octobre 2022 par le conseil, la structure a souligné que le meilleur moyen pour la maitrise du déficit de la balance commerciale et l’amélioration du climat des affaires en Tunisie réside dans l’instauration d’une visibilité et l’instauration d’une concertation et un dialogue continu avec toutes les parties concernées. L’objectif est de restaurer la confiance et de permettre une plus grande résilience du pays aux chocs exogènes.

« Il faut réunir autour d’une même table toutes les parties concernées pour repenser, dans un esprit de concertation et d’ouverture, les mesures décidées afin de leur conférer une plus grande cohérence et une plus forte adhésion » a précisé le conseil.

Le 16 octobre 2022, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et le ministère de la Santé ont annoncé dans un communiqué conjoint l’adoption d’un nouveau système de contrôle préalable des opérations d’importation des produits de consommation dans le souci 3de garantir la qualité des produits et la sécurité du consommateur », selon le département.