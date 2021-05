Le Conseil des ministres adopte des projets de loi et des décrets gouvernementaux

Le Conseil des ministres réuni, jeudi au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du Gouvernement Hichem Méchichi, a adopté un certain nombre de projets de loi et de décrets gouvernementaux.

Au début de la réunion, Mechichi a salué les efforts de l’équipe gouvernementale à la lumière des défis économiques, sociaux et financiers auxquels le pays est confronté, et a également remercié la délégation qui s’est récemment rendue à Washington pour négocier avec les partenaires internationaux et le Fonds monétaire international (FMI), appréciant les retours positifs issus des négociations.

Selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement, les bailleurs de fonds ont souligné le sérieux de la délégation tunisienne, ainsi que la volonté sincère de l’Etat tunisien de mettre en œuvre le programme de réforme économique, afin de poursuivre les négociations aux fins de fixer le calendrier définitif des négociations, et d’aboutir à un accord final avec le partenaire international.

Le conseil a adopté une série de projets de lis et de décrets gouvernementaux amendés sur la base des observations soulevées, et passé en revue, à l’issue de ses travaux, la situation hydraulique et les préparatifs pour la saison de récolte 2020-2021.