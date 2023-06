Le Conseil des ministres approuve des projets de lois à caractère politique

Le Conseil des ministres, réuni, mardi, sous la présidence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, a adopté une série de projets de lois organiques et de décrets.

Il s’agit d’un projet de loi organique portant amendement du décret-loi n°2011-70 relatif à l’organisation de la justice militaire, d’un projet de statut des magistrats militaires et d’un projet de loi organique portant approbation du partenariat d’extradition entre le gouvernement tunisien et son homologue algérien, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Un projet de décret portant organisation du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a été adopté lors de cette réunion.

