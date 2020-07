Le conseil des sciences de l’ingénierie prépare une stratégie nationale pour l’étape après coronavirus, a fait savoir le doyen des ingénieurs tunisiens Kamel Sahnoun.

Il a expliqué dimanche, dans une déclaration, à l’agence TAP, que cette stratégie, en cours d’élaboration avec le concours du conseil de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), du bureau de l’ingénieur d’arbitrage et de celui des études et de la législation, consiste en des propositions et des programmes prospectifs relatifs à un nouveau schéma de développement en Tunisie.

Et de préciser que ce schéma repose sur une économie productive à forte valeur ajoutée axée notamment sur l’agriculture, l’industrie et les nouvelles technologies. Il s’agit, également, de mettre l’accent sur l’emploi des compétences nationales et des diplômés de l’université dans les différentes spécialités.

Sahnoun a encore indiqué que cette stratégie nationale sera présentée ensuite au gouvernement afin d’aider le pays à sortir de la crise, surtout après la contribution efficiente des ingénieurs au cours de la période du confinement sanitaire.

Il a, ainsi, mis en exergue les efforts des ingénieurs et des étudiants en ingénierie concernant leurs initiatives et l’expertise dont ils ont fait montre en matière d’offre de solutions pratiques et techniques lors de la propagation de la pandémie covid-19 en Tunisie.

Pour rappel, le conseil des sciences de l’ingénierie créé au sein de l’OIT, depuis l’année dernière, est un centre d’études, de recherches et de prospection.

Il veille principalement à faire de l’OIT une force de proposition, à mettre en pratique les études d’ingénierie et à présenter des réponses aux questions vitales posées.

Ledit conseil compte pour l’accomplissement de son travail sur nombre de compétences tunisiennes dans le domaine de l’ingénierie tant en Tunisie qu’à l’étranger.