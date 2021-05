Le Conseil économique tuniso-libyen est né

Les travaux du Forum d’affaires tuniso-libyen à Djerba, organisé sur deux jours (les 27 et 28 mai 2021), par l’Association du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, en coopération avec l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, ont été couronnés par l’annonce de la création du Conseil économique tuniso-libyen.

- Publicité-

Parmi les missions principales de ce conseil composé d’experts en économie, en entrepreneuriat et en investissement, ainsi que de structures et organisations professionnelles des deux pays, figurent le réseautage des relations économiques tuniso-libyennes, le suivi des accords et la résolution des problèmes pouvant se dresser devant les investisseurs.

Le forum, qui a enregistré la participation d’un nombre important d’acteurs économiques des deux pays, a également abouti à la signature de plusieurs accords permettant la mise en œuvre de projets communs.

Les projets les plus en vue consistent notamment en la création d’une école supérieure de santé à Djerba pour la formation d’une main-d’œuvre spécialisée, la réalisation de deux centres médicaux spécialisés respectivement dans les maladies cardiovasculaires et dans les soins des maladies cancéreuses à la ville de Zaouïa en Libye.

A l’issue de cet événement économique, un accord de partenariat a également été signé entre l’association du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, partie organisatrice, et l’Union de l’Industrie, du Commerce et de l’agriculture à Zaouïa, portant sur les échanges commerciaux, l’emploi, le développement des investissements privés, l’organisation des foires et la formation.