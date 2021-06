Le Conseil européen réaffirme ses engagements aux côtés de la Tunisie

Le président du Conseil européen Charles Michel a réaffirmé, vendredi à Bruxelles, l’appui de cette institution au processus de transition démocratique en Tunisie, soulignant sa disposition à fournir tout le soutien nécessaire à la Tunisie pour relever ses défis économiques et sanitaires.

A l’issue de son entretien à Bruxelles avec le président Kais Saied, le responsable européen a souligné que « cette nouvelle phase des relations bilatérales se fonde sur des valeurs partagées et un engagement réciproque en faveur du renforcement des liens politiques, économiques et culturels qui unissent les deux rives de la Méditerranée ».

Les échanges, qui se sont déroulées dans un climat très cordial, ont porté une attention particulière à la jeunesse, à l’éducation, à la recherche scientifique, à l’émigration, à la sécurité et aux relations économiques qui figurent parmi les sujets structurants de la coopération tuniso-européenne depuis plusieurs années.

« Le conseil européen réitère son engagement de long terme aux côtés de la Tunisie ainsi que sa volonté d’accompagner le pays dans ses efforts pour consolider ses institutions démocratiques et promouvoir une économie verte, compétitive », a-t-il dit, dans une note distribuée aux journalistes.

Pour sa part, le président Kais Saied a précisé avoir abordé avec le président du Conseil européen la question de l’impact socio-économique de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et évoqué les réformes économiques et sociales nécessaires à la relance de l’activité économique et de la croissance.

Le président de la République a regagné, vendredi soir, la Tunisie au terme d’une visite de deux jours à Bruxelles (les 3 et 4 juin courant) pour participer au deuxième sommet Tunisie-UE.