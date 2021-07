Le Conseil présidentiel libyen affirme son soutien absolu aux mesures prise par le président Kais Saied

Le vice président du conseil présidentiel libyen, Abdallah Al-Lafi, a affirmé le soutien absolu du Conseil aux décisions annoncées dimanche dernier par le président Kais Saied.

Reçu jeudi au Palais de Carthage, il a précisé que les déclarations de certaines parties libyennes à ce sujet n’engagent pas l’Etat libyen.

Al-Lafi a réaffirmé la solidarité entière des Libyens avec le peuple tunisien et leur total soutien aux aspirations des Tunisiens à la croissance et au développement, selon un communiqué de la présidence de la République.

Kais Saied a, de son côté, mis en avant la volonté constante de la Tunisie de consolider les relations de fraternité et de solidarité avec la Libye. Il a souligné la ferme détermination à renforcer la coopération et la coordination pour réaliser les aspirations des deux peuples frères à davantage de complémentarité et faire face à toutes les tentatives de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité des deux pays ainsi qu’à leur unité et à leur souveraineté.

Mardi, le président de la République s’était entretenu avec les ministres algérien et marocain des Affaires étrangères, envoyés spéciaux du président Abdelmadjid Tebboune et du Roi Mohamed VI.