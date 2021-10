Le conseiller médical de Biden impliqué dans des expériences cruelles sur des chiots dans un laboratoire tunisien

Une lettre signée de parlementaires démocrates et républicains demande des réponses au directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et au principal conseiller médical du président Biden, Anthony Fauci, pour avoir « financé un laboratoire basé en Tunisie pour droguer des chiots beagles et enfermer leur tête dans des cages grillagées remplies de mouches des sables affamées afin que les insectes puissent les manger vivants », selon « White Coat Waste Project ».

Cette organisation à but non lucratif a accusé Fauci d’avoir accordé une partie d’une subvention de 375, 800 dollars au laboratoire en question pour une expérimentation animale – l’infection de dizaines de beagles avec des parasites pathogènes pour tester un médicament expérimental sur eux.

Selon le White Coat Waste Project, la Food and Drug Administration n’exige pas que les médicaments soient testés sur des chiens, et le groupe demande donc pourquoi ces tests sont nécessaires. L’organisation affirme que certains de 44 chiots beagles utilisés dans le laboratoire tunisien ont subi une ablation des cordes vocales, prétendument pour que les scientifiques puissent travailler sans aboiements incessants.

À la tête de cette initiative, la représentante Nancy Mace (R-S.C.) a écrit une lettre aux National Institutes of Health (NIH) dans laquelle elle affirme que les cordectomies sont « cruelles » et constituent « une mauvaise utilisation répréhensible des fonds des contribuables ». Elle a ajouté que les beagles ont été enfermés seuls dans des cages dans le désert pendant neuf nuits consécutives afin de les utiliser comme appât pour attirer les mouches des sables infectieuses. »