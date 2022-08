Le constructeur turc Otokar livre son 400ème  bus  à la Tunisie

Le fabricant turc de véhicules terrestres Otokar a livré un véhicule de transport public à la Tunisie, sa 400ème livraison de ce type, a indiqué la société dans un communiqué jeudi.

La Tunisie fait partie des clients qui ont acheté des autobus de transport public à Otokar, qui exporte des véhicules dans plus de 50 pays du monde, de l’Espagne à l’Italie en passant par l’Allemagne, la France et la Belgique.

La dernière livraison à arriver à Tunis – où la société turque est le premier choix des opérateurs de bus et de tourisme en matière de transport interurbain et de services touristiques – est un véhicule « Sultan », connu sous le nom de Navigo à l’étranger.

Avec cette livraison, le 400ème véhicule d’Otokar en Tunisie commence à servir dans les transports publics.

Une cérémonie a également eu lieu à Kartaca en Tunisie pour la vente de l’autobus effectuée par le distributeur d’Otokar dans le pays, Sotradies.

Hakan Bubik, directeur international des ventes et du marketing d’Otokar Commercial Vehicles, Onur Öner, directeur du groupe, et Khelil Chaibi, président du groupe Sotradies, ont assisté à la cérémonie, ainsi que des sociétés de transport privées et publiques tunisiennes et des fonctionnaires du ministère des Transports et de l’Économie.

Bubik d’Otokar a déclaré qu’ « ils sont heureux que les bus Otokar qui ont été développés en fonction des besoins et des attentes des utilisateurs », notant qu’ils sont préférés dans le transport public, le tourisme et les services dans le monde entier.

« Divers modèles ont été produits pour différents besoins en Tunisie pendant de nombreuses années. Nous fournissons des services avec nos véhicules dotés de caractéristiques spéciales », a-t-il déclaré.

Bubik a ajouté qu’ « ils sont fiers que le 400e véhicule de la société circule aujourd’hui dans les rues de la Tunisie ».