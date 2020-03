Le Corona Bot qui vous assure

Développé par un groupe d’experts, solidaires dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, « Corona Bot » est un chatbot qui met à la disposition des citoyens des réponses et des conseils gratuits et disponibles 24h /24 et 7j/7. Cela afin d’alléger le 190, souvent débordé par l’afflux constant d’appels. Cet agent virtuel, basé sur l’Intelligence Artificielle, comprend l’arabe, le français et l’arabe dialectal. Il est à même de répondre aux différentes requêtes des utilisateurs, pourra les conseiller à respecter les consignes de protection contre le Covid 19, les aider à mieux évaluer la situation de la pandémie en Tunisie et dans le monde, et surtout les rassurer en combattant rumeurs et fake news.

Il permettra également de mettre en contact l’utilisateur avec une plate-forme d’une centaine de médecins, généralistes, spécialistes et psychologues, mobilisés pour répondre aux interrogations du citoyen. Plus qu’une série de messages préprogrammés, « Corona bot » est aussi capable de réagir à toutes sortes de sollicitations. C’est ainsi qu’il pourra vous raconter des anecdotes si vous vous ennuyez en ces temps de confinement.

Il suffira de discuter avec « Corona bot » via Messenger pour comprendre les symptômes de la maladie virale, avoir des consignes de protection, recevoir régulièrement des news sur l’état des lieux, ou contacter des médecins pour avoir davantage de précisions.

« Corona bot » a été entièrement conçu et créé par des compétences tunisiennes, à l’initiative de Vneuron.