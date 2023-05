Le corps de la femme emportée par oued Ksiba retrouvé à 16 km du lieu de sa chute

Le corps de la femme disparue depuis jeudi 11 mai, a été retrouvé dimanche vers 9h00, dans la région « Fej Terbeh » de la délégation de Jedeliane (gouvernorat de Kasserine), a affirmé dimanche, le directeur régional de la protection civile de Kasserine Youssef El Afi.

Le corps aurait été emporté par les eaux pluviales d’Oued Ksiba à Oued Ajaijia de la délégation de Rouhia à Siliana, à 16 km du lieu de sa chute, a-t-il ajouté à l’Agence TAP, précisant que le corps sera remis aux unités de la Garde nationale en présence de Procureur de la République. Il sera ensuite transporté à l’hôpital régional pour la réalisation d’une autopsie et l’identification de la cause de la mort. La dépouille sera ensuite remise à la famille pour être inhumée.

Une femme « Salha Nsibi » âgée de 61 ans a été emportée par Oued Ksiba qui traverse trois gouvernorats en l’occurrence Le Kef, Siliana et Kasserine. Cette femme qui surveillait ses 4 vaches jeudi 11 mai, avait réussi à les faire traverser l’oued mais a été emportée par les eaux de pluie, selon des déclarations précédentes du délégué de Jedeliane.

Des équipes de la protection civile de Kasserine et Siliana ainsi qu’une équipe de plongée de la direction régionale de la protection civile de Gafsa ont été mobilisées pour la recherche de la femme perdue.

