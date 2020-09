Le couple Zouari met le grappin sur l’empire Picard

Déjà à la tête d’un petit empire du commerce avec Franprix, Monop’ et Leader Price, le couple Soraya et Moez-Alexandre Zouari vient de jeter son dévolu sur 44,5% du capital du roi du surgelé, tombé dans son escarcelle.

C’est à Londres et seul qu’il est allé décrocher le gros lot en séduisant le fonds Lion Capital, propriétaire à 49% de Picard. Le rendez-vous, arraché de haute lutte, devait durer vingt minutes. Il a dépassé deux heures, révèle le magazine Capital. L’exploit est d’autant plus remarquable que ce fils de Tunisien a coiffé au poteau les familles Moulin (Galeries Lafayette) et Arnault (LVMH), elles aussi sur le coup selon les informations recueillies par la même source.

Cette somme dont les deux tiers ont été payés en cash, provient du compte en banque du repreneur. Car s’ils sont peu connus, Moez Zouari et sa femme Soraya, associée à toutes les décisions, n’en sont pas à leur premier coup. Depuis vingt ans, le couple a ouvert ou pris en gestion un grand nombre de Franprix, Leader Price et Monop’, toutes des enseignes du groupe Casino, dont ils sont devenus le premier master franchisé. Près de 500 supérettes et discounters sont ainsi passés entre leurs mains pour atteindre un pic d’activité, début 2018, à plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, recense Capital.