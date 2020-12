Le Courant démocrate appelle le gouvernement à la mise à jour des procédures de voyage

Le parti du Courant démocrate a appelé le gouvernement à la mise à jour immédiate des procédures de voyage et à l’application du protocole sanitaire sur tous les vols entrants.

Le parti a affirmé, dans une déclaration, suivre de près le développement de la situation épidémiologique, regrettant « l’atermoiement constaté dans l’application des mesures sanitaires au niveau national ».

Le parti a, dans ce contexte, exhorté la présidence du gouvernement à l’importance de tenir compte des mesures sanitaires sur la base des recommandations urgentes du comité scientifique.

Et de proposer la désignation d’une équipe chargée de définir la politique de vaccination et de la rendre publique, dans un souci de transparence et dans le cadre d’une volonté commune d’appliquer des mesures de cohabitation avec le virus.

Le parti a, aussi, proposé la mise en place de cellules d’écoute et d’accompagnement au profit des fonctionnaires du secteur de la santé afin de se préparer aux conséquences de la deuxième vague de la propagation du coronavirus sur la santé mentale des citoyens.

