Le Courant populaire appelle ses partisans à participer aux prochaines élections locales

Le décret portant convocation des électeurs aux scrutins locaux a été publié dans un climat social et économique » tendu », a estimé le parti du Courant populaire, appelant, toutefois, ses partisans à contribuer à la réussite de cette échéance éléctorale.

Dans une déclaration publiée, jeudi, le parti a souligné que la baisse du taux de participation aux élections législatives est principalement dûe aux difficultés économiques que connaît le pays.

A ce propos, le Courant populaire a appelé le président de la République et le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour apaiser la tension sociale dans le pays, améliorer la situation des citoyens et leur pouvoir d’achat, protéger les catégories sociales défavorisées et lutter contre la corruption.

Pour le parti, l’adhésion des citoyens à un projet politique national est tributaire de l’amélioration de leurs conditions de vie.

Par ailleurs, le parti a invité ses militants à œuvrer pour la réussite de la prochaine échéance électorale au niveau des candidatures et de la participation au scrutin.

Le décret portant convocation des électeurs aux élections des Conseils locaux, le 24 décembre 2023 est déjà publié au JORT.

