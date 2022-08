Le courant populaire dévoile ses priorités pour la période à venir

Promouvoir la redevabilité judiciaire, poursuivre les commanditaires des assassinats et les organisateurs des réseaux de passeurs vers les foyers de tension et purger l’administration et l’appareil sécuritaire, telles sont les principales priorités du Parti du Courant Populaire pour la période à venir.

Ces points ont été annoncés dans un communiqué publié, lundi, par le parti dans lequel il a mis l’accent sur la nécessité de promulguer la loi électorale afin de bien préparer les prochaines élections du 17 décembre.

Le courant populaire a en outre appelé à assainir le climat électoral et à redéfinir le rôle des instituts de sondage d’opinion et des médias, réaffirmant son attachement au mode de scrutin uninominal à deux tours.

Volet économie, le parti recommande de mobiliser les ressources financières nécessaires, de réduire le recours excessif à la dette extérieure à travers la rationalisation des importations inutiles et de lutter contre la contrebande.

Le parti a également plaidé en faveur d’un plan d’urgence pour restructurer le secteur agricole, tout en accordant la priorité à l’objectif de la souveraineté alimentaire et à la question de la crise des eaux et à la lutte contre la flambée des prix.