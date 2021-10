Le Courant populaire se félicite de la composition du nouveau gouvernement

Le Courant populaire s’est félicité de la composition du nouveau gouvernement, soulignant que « c’est la première fois qu’est formée un équipe gouvernementale indépendante du système de corruption et de terrorisme » et qui « ne soit pas soumise aux transactions et aux calculs intéressés ».

- Publicité-

Il relève, dans un communiqué publié lundi, que la majorité des membres du gouvernement sont des hautes compétences qui ne font pas l’objet de soupçons, « ce qui est en soi un changement qualitatif majeur», salue-t-il.

La composition de ce gouvernement adresse un message important à l’opinion publique et annonce les prémices d’une mutation politique, économique et sociale positive, affirme le parti.

Le message s’adresse également aux « résidus de l’ancien système pour les prévenir que leur pari sur l’échec tombera tôt ou tard », ajoute-t-il, «mais aussi à certaines forces nationales opposées au processus du 25 juillet leur disant que leurs appréhensions exagérées n’ont pas lieu d’être » et aux partenaires à l’étranger pour montrer que « la situation de vide n’existe plus ».

Le Courant populaire, parti du député et homme politique Mohamed Brahmi assassiné le 25 juillet 2013, considère par ailleurs que l’allocution du président de la République Kaïs Saïed, ce lundi, a « mis les points sur les i » et « révélé une vision claire de la réforme politique prévue à travers un dialogue sociétal demandé par le parti ».