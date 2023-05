Le couronnement du Roi Charles  aurait coûté 113 millions d’euros

Même si Charles III a voulu un couronnement moins faste que les précédents, toutes ces festivités coûtent évidemment très cher, et ce, d’autant plus qu’elles reposent sur le contribuable britannique. Combien a coûté l’organisation de ce week-end ?

D’après les estimations du Time, entre les animations et décorations dans les rues, la cérémonie à Westminster, la procession, et le concert de Windsor, ces trois jours de célébration auront coûté dans les 100 millions de livres sterling, soit environ 113 millions d’euros.

Une somme plus que rondelette quand on pense au marasme de l’inflation qui étrangle les Britanniques. En outre, si le montant de ces dépenses est confirmé, cela voudrait dire que le couronnement de Charles III aura coûté près du double de celui de sa mère, évalué, d’après le New York Times, aux alentours de 56 millions de livres en prenant en compte l’évolution du cours.