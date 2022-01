Le cours du pétrole frôle les 90 dollars et pourrait encore monte

Le cours du pétrole continue de grimper. Le baril de Brent de la mer du Nord a frôlé mercredi 19 janvier les 90 dollars, porté par son élan ainsi que par le relèvement de la prévision de demande de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en mars a gagné 1,06% pour terminer à 88,44 dollars, à Londres. Plus tôt, il avait atteint 89,17 dollars, pour la première fois depuis début octobre 2014, rapporte le site Capital.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) avec échéance en février a pris 1,79% pour clôturer à 86,96 dollars. Depuis fin 2021, le WTI a engrangé 15%. L’AIE « a confirmé que le marché avait l’air plus tendu que prévu, du fait d’une demande plus soutenue, malgré (le variant du coronavirus) Omicron et l’incapacité de l’Opep+ (pays de l’Opep et leurs alliés) à atteindre ses objectifs de production », a commenté, dans une note, Craig Erlam, analyste d’Oanda.