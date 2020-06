Le courtier en assurance Karé Kamoun rejoint Brokerslink

Brokerslink a annoncé une nouvelle expansion de sa présence en Afrique, la société de courtage tunisienne Karé Kamoun devenant la dernière filiale à rejoindre le secteur du courtage mondial.

Le courtier d’assurance et de réassurance basé à Tunis est spécialisé dans les principales lignes d’activité en Tunisie, notamment le fret industriel et commercial, la construction, ainsi que l’assurance santé et l’assurance vie. L’expertise de la société en matière de réassurance dans des domaines tels que le placement de risques industriels et les traités proportionnels et non proportionnels avec les réassureurs, sera également importante pour les partenaires et les affiliés de Brokerslink en Afrique et au-delà.

« Notre mission est de concevoir et de fournir des solutions d’assurance et de réassurance qui transforment le risque en une voie de croissance pour nos clients. Nous partageons l’engagement de Brokerslink à garantir à nos clients l’accès à des produits de pointe et à une expertise en matière de gestion des risques », a commenté Zied Kamoun, directeur général de Karé Kamoun.

« Rejoindre le réseau mondial est vital pour la croissance de notre entreprise, à la fois pour offrir à nos clients des capacités multinationales éprouvées, mais aussi pour établir des relations à long terme, mutuellement bénéfiques, avec des partenaires et des affiliés du monde entier », a-t-il ajouté.

« Cette croissance continue en Afrique souligne son importance stratégique pour Brokerslink. L’Afrique a un marché de l’assurance incroyablement diversifié, et il est donc important que nous développions notre expertise et notre présence sur le terrain », a déclaré Tiago Mora, directeur régional de Brokerslink pour l’Afrique.

Basée à Zug, en Suisse, Brokerslink est une société de courtage internationale qui possède et gère un réseau mondial de courtage en assurance.