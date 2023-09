Le coût de la rentrée scolaire en Tunisie a enregistré une hausse de 48 pc entre 2021 et 2023

Une étude intitulée « dépenses sociales consacrée à l’enseignement: entre l’illusion de la gratuité et les difficultés financières des familles » élaborée par le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDS) a dévoilé une hausse de 48 pc du coût de la rentrée scolaire durant la période 2021-2023.

Cette étude, qui a pris pour échantillon la ville de Monastir, a révélé que le coût de la rentrée scolaire a augmenté de 48 pc durant la période 2021 et 2023 en raison de l’augmentation des frais des fournitures scolaires, a déclaré l’expert en éducation et membre du FTDS Mounir Hssine, au cours d’une conférence de presse organisée mercredi à la capitale et consacrée à la présentation des résultats de cette étude.

Il a noté que le prix du cahier scolaire a connu une augmentation de 75 pc, alors que les coûts des fournitures scolaires ont connu une hausse de 39 pc.

Selon cette étude, 67 pc des familles optent pour les cours particuliers en vue de faire acquérir les élèves des connaissances supplémentaires, signalant que les tarifs d’une heure de cours particuliers varient entre 15 et 20 d, alors que la séance est fixée entre 30 et 40 d pour chaque élève.

Le coût mensuel des cours particuliers à travers tous les gouvernorats dépasse 16 mille dinars, a ajouté la même source.

Par ailleurs, il a affirmé que le système de compétences fondamentales figurant dans la loi d’orientation de 2002 n’accorde pas de l’importance au savoir, ce qui a permis aux élèves de rechercher un support scolaire à travers les cours particuliers, ajoutant que 93 pc du décrochage scolaire a été constaté auprès des enfants issus de familles pauvres.