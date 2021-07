Le couvre-feu allégé de 22h à 5h

Aux termes d’un décret présidentiel pris, ce vendredi, par le président de la République, Kais Saied, le couvre-feu commencera à 22 heures pour se poursuivre jusqu’à 5 heures du matin, et ce à partir du 1er août 2021 jusqu’à nouvel ordre.

- Publicité-

Il a été également décidé d’interdire toutes les manifestations et les réunions de famille privées et publiques dans les espaces ouverts et clos.

De même, il sera interdit aux restaurateurs et cafetiers toutes catégories confondues de déployer les chaises dans les terrasses et de servir les clients sur place dès 19 heures.

D’autre part, il est enjoint aux responsables des structures administratives publiques d’encourager le télétravail et de limiter le travail en présentiel exception faite des agents des forces de sécurité intérieure, des militaires, des agents de la Douane et de la santé.