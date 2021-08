Le CREDIF publie une encyclopédie exhaustive des femmes tunisienne

Le Centre de Recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) publie à l’occasion de la fête nationale de la femme tunisienne célébrée le 13 août de chaque année, et pour la première fois depuis sa création, une encyclopédie exhaustive des femmes tunisiennes en version papier.

Cette initiative constitue, selon un communiqué du CREDIF, une réalisation importante dans le domaine intellectuel et académique dans la mesure où elle permet de consolider la reconnaissance des contributions des femmes tunisiennes, chacune dans son domaine, et la conservation de la mémoire féminine à travers l’élaboration d’un référentiel scientifique mis à la disposition des chercheurs en général et des jeunes en particulier.

Le référentiel inventorie les noms de femmes pionnières dans les domaines de la science, de la culture et de l’art ainsi que les militantes en faveur des causes justes.

La liste regroupe, également, les noms de femmes restées dans l’oubli.

Cette encyclopédie élaborée par une soixantaine de professeurs universitaires de différentes disciplines, comprend cinq axes essentiels à savoir les Lettres, les Arts, la Civilisation, l’Histoire, les sciences expérimentales et médicales ainsi que les sciences sociales et juridiques.