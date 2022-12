Le crédit algérien est de 200 MUSD

L’information donnée par La Kasbah sur le protocole financier conclu le 1er décembre 2022 entre la Tunisie et l’Algérie sur l’octroi d’un prêt au profit de la Tunisie, n’en a pas mentionné le montant. Nous savons cependant, de source sûre et bien informée, que ce nouveau crédit algérien est de 200 MUSD, ou l’équivalent de 641, 5 MDT.

Ce crédit, on s’en doute un peu, intervient après une première visite en Tunisie, le 26 novembre du ministre algérien des AE Ramtane Laamamra, et deux jour plus tard la visite de la cheffe du gouvernement tunisien Najla Bouden en Algérie.

De son côté, Kais Saïed devrait profiter de sa participation en Arabie Saoudite au sommet sino-arabe, pour discuter un autre contrat de crédit avec les Saoudien, et dont on ne connait pas encore le montant. On rappelle à ce propos la prévision donnée par Fitch Rating, sur un financement d’environ 1,3 Mds USD, de l’Arabie saoudite, d’Abu Dhabi et d’Afreximbank est au stade final des négociations.