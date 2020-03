Le cri d’alarme de Karim Jamoussi: le confinement national s’impose… avant qu’il ne soit trop tard

Dans une contribution qui nous a été envoyée par l’ancien ministre de la justice et de la défense, Karim Jamoussi, ce dernier a lancé un cri d’alarme aux autorités concernées, pour sauver le pays des griffes de l’ennemi de l’Humanité, le covid-19.

Contacté par African Manager, l’ancien ministre estime que la vie humaine passe avant l’économie.

‘’Pour combattre ce virus, notre seule arme réside dans l’application stricte et totale du confinement.

Nous savons tous que nos moyens sont limités vu l’état dans lequel se trouve nos équipements sanitaires…Nos hôpitaux ne sont pas préparés à faire face à une telle épidémie, aussi dévastatrice’’.

De même, nos concitoyens n’ont pas le même degré de conscience du danger qu’ils encourent et qu’ils font encourir aux autres.

On ne peut se contenter de campagnes de sensibilisation, aussi importantes soient-elles, pour constater après les dégâts humains.

Il s’agit de vies humaines, d’êtres qui nous sont chers, l’Etat est aujourd’hui dans l’obligation de prendre très rapidement les mesures préventives nécessaires et à veiller à leur respect pour protéger ces citoyens notamment ceux qui n’ont pas les moyens de le faire par eux même et ils sont nombreux.

Nous avons eu l’avantage d’avoir été touchés en dernier après bien d’autres pays, ce qui nous a donné l’occasion de tirer les leçons de leurs échecs.

Appeler tout le monde à rester chez soi serait l’unique clé salutaire.

Les problèmes économiques, bien qu’ils soient réels et sérieux, ne peuvent pas être à l’ordre du jour quand il s’agit de vies humaines, d’ailleurs, le confinement est une voie obligatoire qui a été décidée dans tous les autres pays déjà touchés par l’épidémie. Tôt ou tard, il faudrait l’emprunter autant le faire maintenant qu’après quand il sera trop tard.

Certes, la mission ne sera pas de tout repos, il faudrait s’organiser minutieusement et mettre en place tout un dispositif efficace et sans faille pour permettre à tous de bien négocier cette étape, tant importante avec le minimum de dégâts, croisons des doigts’’