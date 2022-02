Le cri d’alarme de l’OIT sur l’exode des ingénieurs

L’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) a mis, mercredi, en garde contre l’exode des ingénieurs à l’étranger, rappelant que 39 mille ingénieurs ont quitté le pays au cours des 6 dernières années. Il a exhorté le gouvernement à trouver les solutions pour stopper « cette grave hémorragie ».

- Publicité-

Rappelant la signature, le 16 février 2021, de l’accord relatif à la généralisation des primes spécifiques accordées, en 2017, aux ingénieurs de la fonction publique et des entreprises et établissements publics, l’Ordre a regretté que le gouvernement précédent n’ait honoré ses engagements.

Il a, à ce titre, fait savoir que le gouvernement précédent s’est contenté de généraliser cette prime à 90 entreprises publiques sur 247 entreprises, ce qui a augmenté le sentiment d’injustice auprès des ingénieurs non concernés par cette généralisation.

Dénonçant les prélèvements sur les salaires effectués, l’année dernière, par certaines directions générales à l’encontre des ingénieurs grévistes, l’ordre a réitéré le droit des ingénieurs à défendre leurs intérêts et revendications légitimes relatives à l’amélioration de leur situation matérielle et morale.

Il a, à ce titre, appelé les Présidences de la République et du gouvernement à accorder une importance extrême au dossier des ingénieurs pour construire une économie solide et améliorer la situation socio-économique dans le pays.

Il est à rappeler que les ingénieurs des entreprises et établissements publics ont observé, depuis début avril 2021, plusieurs mouvements de grève pour revendiquer l’application de l’accord conclu entre le gouvernement et l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), concernant la généralisation des primes spécifiques aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.

L’accord en question prévoit la généralisation des primes spécifiques accordées, en 2017, aux ingénieurs de la fonction publique et dont les montants sont compris entre 450 et 750 dinars, aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.