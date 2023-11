Le « Crowdfunding » au cœur de la participation du Conseil du Marché Financier à la semaine internationale de l’Investisseur

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a axé sa communication, cette année, sur l’activité financière du « Crowdfunding » ou financement participatif, dans le cadre de sa participation, à la semaine internationale de l’investisseur (World Investor Week), une campagne de portée internationale lancée depuis 2017 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), pour promouvoir l’éducation financière auprès du grand public.

Il a, à cet effet, publié sur son site internet une fiche thématique consacrée au sujet du « Crowdfunding en investissement dans des valeurs mobilières » en plus de la présentation de cette activité financière aux étudiants dans diverses universités tunisiennes pour favoriser une meilleure compréhension des marchés et des produits financiers ainsi que des missions et de la méthodologie de travail du régulateur financier national.

Le Crowdfunding est, selon cette fiche, un mode de financement qui repose sur la levée de fonds auprès du public via une plateforme internet projets à travers l’investissement dans (actions ordinaires, sukuks ou obligations ».

La participation du CMF à l’édition 2023 de cette importante manifestation internationale, atteste de son engagement à la promotion de l’éducation financière auprès du grand public, qui est au droit fil de la réalisation de sa mission légale de protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et produits négociables en bourse, indique le CMF, dans un communiqué.

Cette quatrième édition du « World Investor Week » a été marquée par la participation d’organismes financiers, d’instances de régulation des marchés financiers mondiaux, sous l’égide de l’OICV.