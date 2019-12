Le CSM appelle le chef de l’Etat à signer le mouvement des magistrats

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a appelé, mardi, le chef de l’Etat à signer le mouvement annuel des magistrats, dans les plus brefs délais, et à le publier dans le Journal officiel de la République tunisienne afin de garantir le bon déroulement du système judiciaire.

Dans un communiqué rendu public, ce mardi, le CSM estime que le retard dans la signature de l’avis conforme du Conseil pour le mouvement annuel des magistrats de l’ordre judiciaire et sa publication au JORT risque de porter atteinte aux droits des magistrats.

Par ailleurs, le Conseil a invité le reste des autorités à respecter son indépendance et sa tutelle sur le corps des magistrats et le cursus professionnel des juges étant donné que le Conseil représente le pouvoir judiciaire, lit-on dans le même communiqué.

De son côté, l’Association des magistrats tunisiens (AMT) avait invité ses adhérents à observer, jeudi 26 décembre courant, une grève avec présence sur les lieux du travail pour protester contre la non signature du mouvement annuel des magistrats.