Le décollage de Starship, la fusée de SpaceX, reporté

Le premier décollage de Starship, la plus grande et la plus puissante fusée jamais construite au monde, n’aura finalement pas lieu ce lundi 17 avril. Le lancement prévu à 8h20 heure locale (15h20 en France) depuis la base spatiale Starbase, située à l’extrême sud du Texas, aux États-Unis, a été reporté.

La raison de ce report : un problème technique au niveau du premier étage de la fusée rencontré durant les dernières minutes de préparatifs. « Une valve semble être gelée, donc à moins qu’elle ne fonctionne bientôt, pas de lancement aujourd’hui », a tweeté Elon Musk, le patron de SpaceX.

Des dates de repli sont possibles dans la semaine. « Nous prévoyons un minimum de 48 heures avant de pouvoir retenter ce vol test », a déclaré une employée de SpaceX lors du direct vidéo de l’entreprise.

Ce lanceur n’a encore jamais volé dans sa configuration complète, avec son premier étage, appelé Super Heavy. Seul le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship – qui donne par extension son nom à la fusée entière – a effectué des vols tests suborbitaux à environ 10 km d’altitude. Mais les quatre premiers tests s’étaient terminés en d’impressionnantes explosions avant de la réussite de l’atterrissage au bout de la cinquième tentative.