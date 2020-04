Le déconfinement reste tributaire de la situation sanitaire et médicale

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a posé des préalables à une levée du déconfinement.

“La sortie du confinement total reste tributaire de l’évolution de la situation sanitaire et médicale”, a-t-il estimé, dimanche, lors d’une déclaration de presse, à l’issue d’une réunion à l’Hôpital universitaire de Médenine.

Pour Abdellatif Mekki, le déconfinement doit permettre de garantir les résultats obtenus lors de la période de confinement, et non pas le contraire.

Il a conclu en appelant à éviter d’exercer des pressions pour la levée du confinement.