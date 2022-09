Le décret 54-22 rétablit la peur, dixit Hamma

Khalil Zaouia, secrétaire général du parti Ettakatol a indiqué, lors d’une conférence de presse, organisée lundi à Tunis, que les prochaines élections législatives (17 décembre prochain) constituent un autre pas vers l’échec politique en Tunisie », a-t-il estimé, ajoutant que ces législatives ainsi que le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant à l’information et à la communication « ne vont qu’aggraver la crise politique et économique dans le pays ».

Pour sa part, le secrétaire général du Parti des Travailleurs, Hamma Hammami, a estimé que le décret-loi n°2022-54 vise le secteur de l’information et la liberté d’expression. « Ce décret-loi a rétabli la peur auprès des Tunisiens, ce qui ouvre la voie au despotisme », a-t-il dit.

