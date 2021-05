Le déficit budgétaire se rétablit à 177,8 MD, à fin février 2021

Le déficit budgétaire s’est situé au niveau de 177,8 millions de dinars (MD), à fin février 2021, soit en baisse de 44%, par rapport à la même période de 2020, selon le document des résultats provisoires de l’exécution du budget, publié récemment, par le ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement.

Cette baisse du déficit est expliquée par une régression des charges budgétaires de 5,5%, passant de 5,4 milliards de dinars, durant les 2 premiers mois de l’année 2020, à 5,1 milliards de dinars, en février 2021, et ce, au vu d’une diminution, essentiellement, des dépenses de rémunération de 4%, et des dépenses d’intervention de 23%.

Le document a fait ressortir, en outre, une légère baisse des ressources budgétaires de 2,4%, à 5 milliards de dinars, suite à la diminution des recettes fiscales de près de 6%, à 4,8 milliards de dinars et des recettes non fiscales de 71%, à 169 MD.

Pour ce qui est des ressources de trésorerie, elles ont augmenté de 11%, pour atteindre 1,9 milliard de dinars, en raison de l’accroissement des ressources d’emprunt de plus de 100%. Ces ressources de trésorerie ont été mobilisées surtout, pour le remboursement du principal de la dette (1,3 milliard de dinars), et le financement de prêts et avances nets du trésor (0,5 milliard de dinars).

