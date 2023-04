Le déficit de la balance alimentaire s’aggrave de 79,7% à fin mars 2023

Le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est aggravé de 79,7%, au cours du premier trimestre de 2023, pour atteindre 110,7 millions de dinars contre 61,6 millions de dinars, durant la même période de l’année précédente, selon les données publiées samedi par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Le taux de couverture atteint ainsi 94,4%, contre 96,6% à fin mars 2022.

Hausse des importations des céréales et du sucre

Selon l’observatoire, le déficit enregistré est du notamment, à l’accroissement du rythme des importations des céréales (+9,2%) et du sucre (+73,1%), et ce, malgré la hausse des exportations de l’huile d’olive (+21,5%).

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 7, %, par rapport au premier trimestre de 2022 pour atteindre 1857,5 millions de dinars.

Il en est de même pour les importations qui ont connu une hausse de 9,5% pour se situer à 1968,2 millions de dinars.

D’après l’Onagri, les prix à l’exportation ont observé une hausse de 51,3% pour les tomates, de 4,4% pour les agrumes et de 3,7% pour les dattes par rapport à la même période de l’année précédente.

En revanche, les prix de l’huile d’olive et des produits de la pêche ont baissé respectivement, de 19,3% et 7,6%.

S’agissant de l’importation, les prix du blé dur ont enregistré une baisse de 18,7% par rapport au premier trimestre de 2022. Néanmoins, les prix des autres produits céréaliers (blé tendre, orge et maïs) ont connu une hausse variant entre 1% et 8%.

Il en est de même pour le prix du sucre (+20,1%), du lait et dérivés (+18,0%) et les huiles végétales (+1,7%).

Le déficit de la balance commerciale globale du pays avait reculé de 12% avec à fin mars 2023, pour atteindre 3846,2 MD