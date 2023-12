Le déficit de la balance alimentaire se réduit de 64% à fin novembre 2023

e déficit de la balance commerciale alimentaire s’est réduit de 64%, à fin novembre 2023, pour se situer à 723 MD, contre 2013 MD durant la même période de l’année précédente, selon les données publiées, vendredi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture réalisé est de 89,4% à fin novembre 2023, contre 72,1% à fin novembre 2022.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 17,6% par rapport à fin novembre 2022, pour atteindre 6117,8 MD. Pour ce qui est des importations, elles ont connu, à fin novembre 2023, une baisse de 5,2% par rapport à la même période de l’année écoulée, s’élevant ainsi à 6840,9 MD.

Selon l’Onagri, la régression enregistrée du déficit est essentiellement, le résultat de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+48,1%) et la baisse des importations des céréales (-11,3%) et des huiles végétales (-38,2%) et ce, malgré l’accroissement du rythme des importations du sucre (+72,0%) et du lait et dérivés (+50,3%).

S’agissant des prix à l’exportation, ils ont observé une hausse de 58,7% pour l’huile d’olive, de 28,7% pour les tomates, de 5,1% pour les dattes et de 1% pour les agrumes par rapport à la même période de l’année précédente. Toutefois, le prix moyen à l’exportation des produits de la pêche a connu une baisse de 6,6%.

En contrepartie, les prix à l’importation des céréales ont connu une baisse de 26,6% pour le blé dur, de 22,4% pour le blé tendre, de 25,4% pour l’orge et de 20,8% pour le maïs. Il en est de même pour le prix des huiles végétales (-22,7%) et du lait et dérivés (-4%) contre une hausse de (+13,4%) pour le sucre.

- Publicité-