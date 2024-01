Le déficit de la balance alimentaire se réduit de 89,4% en 2023

Le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est réduit, de 89,4% pour se situer à 211,4 millions de dinars (MD), au cours de l’année 2023, contre 1991,7 MD, durant l’année 2022, selon les données publiées, mercredi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture a atteint, ainsi, 97,2% à fin décembre 2023 contre 75,2% à fin décembre 2022.

En valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 21,3% alors que les importations ont baissé de 6,2%.

Selon l’ONAGRI, la régression enregistrée du déficit est essentiellement le résultat de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+52,4%), et la régression des importations des céréales (-11,2%) et des huiles végétales (-40,0%).

Et de préciser que le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est réduit malgré l’accroissement du rythme des importations du sucre (+49,6%) et du lait et dérivés (+50,7%).

S’agissant des prix à l’exportation, ils ont observé une hausse de 61,1% pour l’huile d’olive, de 27,5% pour les tomates, de 4,9% pour les dattes et de 0,7% pour les agrumes par rapport à la même période de l’année précédente. Toutefois, le prix moyen à l’exportation des produits de la pêche a connu une baisse de 3,9%.

En revanche, les prix à l’importation des céréales ont connu une baisse de (-24,6%) pour le blé dur, de (-23,5%) pour le blé tendre, de (-25,0%) pour l’orge et de (-21,7%) pour le maïs. Il en est de même pour le prix des huiles végétales (-22,9%) et du lait et dérivés (-7,4%) contre une hausse de (+13,3%) pour le sucre.

- Publicité-