Le déficit de la balance alimentaire se replie à 137,1 MD

La balance commerciale alimentaire a enregistré, jusqu’à fin juin 2020, un déficit de 137,1 millions de dinars, contre un déficit de 679,4 millions de dinars, durant la même période de l’année 2019, selon les données de l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri). Le taux de couverture a atteint ainsi, 95,2% en 2020, contre 77,9% en 2019. Le déficit est le résultat de la baisse du rythme des exportations en particulier celles des agrumes, des produits de la mer et des dattes ainsi que de la baisse des prix de l’huile d’olive malgré l’accroissement du rythme de ses exportations, explique l’Onagri.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 13,0% , pour s’établir à 2710,6 millions de dinars jusqu’à fin juin 2020, contre 2399 millions de dinars, au cours de la même période de l’année écoulée. Les recettes de l’huile d’olive ont enregistré une hausse de 74%, atteignant 1357,9 millions de dinars jusqu’à fin juin 2020, contre 772,2 millions de dinars durant la même période de l’année 2019.

D’après l’Observatoire, la quantité de l’huile d’olive exportée a dépassé les prévisions enregistrant 270 mille tonnes depuis le début de la campagne, ajoutant que les prix à l’exportation pour l’huile d’olive ont observé une amélioration depuis le mois d’avril.

En valeur, les importations alimentaires ont enregistré, jusqu’à fin juin 2020, une baisse de 7,5%, atteignant 2847,7 millions de dinars, contre 3078,4 millions de dinars, au cours de la même période de 2019.La valeur des importations des céréales a atteint 1450,9 millions de dinars, jusqu’à fin juin 2020, soit une hausse de 4,2 % par rapport à juin 2019. Le coût des importations des céréales ont représenté 50,9% des importations alimentaires, contre 45,2 %, durant juin 2019.S’agissant des importations des huiles végétales, leur valeur a connu une baisse de 0,4 %, pour s’établir à 243,9 millions de dinars. Pour ce qui est de leurs prix à l’importation, ils ont enregistré une hausse de 3,7% .Les importations du sucre ont enregistré, quant à elles, une baisse de 53,8 % en termes de quantités et une hausse de 5,5% en termes de prix, par rapport à juin 2019.En termes de quantités et de valeur, les importations de viandes ont enregistré respectivement une baisse de 43,8 % et de 45,1%.