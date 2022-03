Le déficit de la CNRPS baisse à 170 MDT, fin 2021

L’association des retraités a organisé, vendredi à Tunis un séminaire intitulé « Le retraité et les caisses sociales » axé principalement sur les droits matériels des retraités.

Le président-directeur général de la Caisse nationale des retraites et de la prévoyance sociale (CNRPS) , Kamal Madouri, a déclaré à la TAP que le déficit budgétaire de la CNRPS est passé de plus de 1000 millions de dinars, à 170 MDT à la fin de 2021, indiquant que cette baisse du déficit budgétaire est le résultat des mesures prises depuis 2019, dont notamment l’augmentation de l’âge de départ à la retraite dans la fonction publique et l’augmentation des cotisations et la création des cotisations de solidarité.

Il a souligné la nécessité de rétablir l’équilibre financier de la caisse, précisant que le ministère des Affaires sociales a un plan de réforme de l’équilibre financier des caisses sociales qui sera mis en œuvre avec son partenaire social, en référence à l’UGTT.

De son côté, le directeur général de la Sécurité sociale, Sami Arous, a souligné qu’il n’y a aucune crainte à avoir quant aux pensions de retraite, qui a-t-il ajouté, seront versées à leur bénéficiaires régulièrement et de manière ordinaire ».