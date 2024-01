Le déficit de la CNRPS évalué à 578 MD, en 2022

Le déficit enregistré par la Caisse Nationale de la Retraite et de la Prévoyance sociale (CNRPS) a été évalué, durant l’exercice 2022, à plus de 578 millions de dinars (MD), contre un résultat déficitaire de 158 MD, en 2021, selon des données publiées récemment, par le ministère de Finances.Cette aggravation du déficit est expliquée par la baisse des sommes transférées par l’Etat au profit de la Caisse, au titre de la Contribution solidaire sociale (passant de 500 MD, en 2021, à 195 MD, en 2022), et au titre de l’appui financier de l’Etat (de 335 MD, en 2021, à 0 MD, en 2022).A rappeler que les dettes de la CNRPS envers l’Etat ont dépassé les 2,5 milliards de dinars, en 2022, ce qui représente 23% du total des dettes des entreprises publiques.De même, le déficit de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) a été estimé à 961,5 MD, en 2022, ce qui représente tout de même, une amélioration de 24,5%, par rapport au résultat net de 2021 (un déficit de 1,2 milliard de dinars). Ceci est expliqué par l’accroissement des recettes provenant de la contribution solidaire (247 MD, en 2022), et de la hausse du rythme des recettes techniques (de 9,3% en 2021, à 11,2%, en 2022), outre la décélération du rythme d’évolution des dettes des affiliés, en raison de la mise en application de la mesure de l’amnistie sociale.En contrepartie, le résultat réalisé par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) serait bénéficiaire, en 2022, à hauteur de 1 milliard de dinars.Il est à souligner que les créances de la CNAM auprès de la CNSS et la CNRPS, ont augmenté à 8,7 milliards de dinars, en 2022, contre 7,2 milliards de dinars, en 2021, et 5,7 milliards de dinars, en 2020.Pour ce qui est des dettes de la Caisse envers ses fournisseurs, elles sont accrues de 13,8%, à 2,3 milliards de dinars, en 2022.

